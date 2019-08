FC Porto empresta Chidozie ao Leganés

O Leganés anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa nigeriano Chidozie Awaziem, de 22 anos, por empréstimo do FC Porto até final da temporada.

Este é o terceiro empréstimo do jogador por parte do FC Porto, depois de ter representado o Nantes em 2017/18 e os turcos do Caykur Rizespor em 2018/19.

Chidozie era um dos jogadores excedentários no plantel de Sérgio Conceição, uma vez que não tinha espaço, pois os portistas contam para o eixo central da defesa com Pepe, Marcano, Mbemba, Diogo Leite e Yordán Osorio, além de Diogo Queirós, que também deverá ser emprestado até ao final do mercado.

O internacional nigeriano, que esteve na Taça de África das Nações, foi lançado na equipa principal do FC Porto por José Peseiro num jogo da Taça da Liga, que os dragões perderam que o Feirense, por 2-0, mas acabou apenas por fazer 15 jogos.