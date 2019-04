FC Porto e Sp. Braga com processos disciplinares

FC Porto pede reuniões de urgência com Federação e Conselho de Arbitragem

"Não deve ser normal pedir reuniões só quando as coisas não correm bem"

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar processos disciplinares ao FC Porto e ao Sp. Braga por causa das críticas feitas pelos dois clubes relativamente às arbitragens da jornada do último fim de semana. A decisão de iniciar estes procedimentos surgiu após uma queixa apresentada pelo Conselho de Arbitragem contra os dois clubes.

Os dragões, em comunicado, expressaram o seu desagrado em relação ao trabalho dos árbitros no seu jogo com o Rio Ave e no Sp. Braga-Benfica, falando em erros que "colocam em causa a verdade desportiva", tendo ainda através da sua conta Twitter utilizado expressões como "servicinho" e "falta de vergonha".

Por sua vez, os bracarenses, também em comunicado, consideraram, a propósito do jogo com o Benfica, que foi "mais uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal, da incoerência dos seus critérios e da sua clara interferência na classificação em prol do status quo vigente", acrescentando até que o Sp. Braga "foi sempre impedido de disputar o terceiro lugar".