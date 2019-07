FC Porto defronta Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória da Champions

O FC Porto vai defrontar os russos do Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A primeira mão está marcada para 6 ou 7 de agosto, na Rússia, e a segunda para 13 do mesmo mês, no Dragão.

O Krasnodar vai estar pela primeira vez na principal prova de clubes do futebol europeu, tendo disputado quatro vezes a Liga Europa, na qual, na temporada passada, atingiu os oitavos de final. Em nenhuma dessas participações defrontou equipas portuguesas, mas a formação orientada por Murad Musaev tem algumas caras conhecidas do futebol luso no plantel, como o guarda-redes russo Kritciuk (ex-Sp. Braga e Rio Ave) e o médio brasileiro Kaio Pantaleão (ex-Santa Clara).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 14 jogos oficiais frente a equipas russas, o FC Porto soma oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de um saldo de 25-11 em golos. Em nenhuma ocasião os dragões foram afastados por clubes da Rússia em eliminatórias a duas mãos, tendo seguido em frente nas duas ocasiões em que encontrou pela frente emblemas daquele país, CSKA Moscovo e Spartak Moscovo, ambos na caminhada para a final da Liga Europa em 2010-11.

Além do FC Porto, ficou a conhecer-se a sorte de dois treinadores portugueses ao leme de equipas gregas. O PAOK de Abel Ferreira vai medir forças com o Ajax, semifinalista da última edição da Liga dos Campeões, ao passo que o Olympiacos de Pedro Martins vai defrontar os turcos do İstanbul Basaksehir se ultrapassar os checos do Viktoria Plzen na 2.ª pré-eliminatória, que se disputa nesta e na próxima semana.

Resultado do sorteio

Caminho dos campeões:

Cluj/Maccabi Telavive - Celtic/Nõmme Kalju

Sutjeska Niksic/APOEL - Dundalk/Qarabag

PAOK - Ajax

Saburtalo Tbilisi/Dinamo Zagreb - Ferencváros/Valletta

Maribor/AIK - BATE Borisov/Rosenborg

Estrela Vermelha de Belgrado/HJK - The New Saints/Copenhaga

Caminho das ligas:

İstanbul Basaksehir - Viktoria Plzen/Olympiacos

Krasnodar - FC Porto

Club Brugge - Dínamo Kiev

PSV Eindhoven/Basileia - LASK Linz

Caso seja um dos quatro qualificados para o playoff da Liga dos Campeões no caminho das ligas - dedicado a clubes que não foram campeões -, o FC Porto voltará a ser cabeça de série, sendo garantido que não se cruzará com o Dínamo Kiev, uma vez que tanto a equipa portuguesa como a ucraniana são os mais bem classificados do ranking. O sorteio para o playoff irá decorrer a 5 de agosto, ainda antes dos jogos da 3.ª pré-eliminatória. A primeira mão está agendada para 20 e 21 de agosto, a segunda para 27 e 28.

O outro representante de Portugal na Liga dos Campeões, o campeão Benfica, apenas entra em cena na fase de grupos, que vai arrancar a 17 de setembro.