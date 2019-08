FC Porto defronta Istambul Basaksehir ou Olympiacos se chegar ao playoff

Caso ultrapasse os russos do Krasnodar e chegue ao playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto vai defrontar o vencedor do confronto entre Istambul Basaksehir e Olympiacos, relativo à 3.ª pré-eliminatória.

Os jogos do playoff estão agendados para 20 ou 21 de agosto (1.ª mão) e 27 ou 28 de agosto (2.ª mão), mas primeiro os dragões terão de ultrapassar o Krasnodar, equipa com a qual medem forças esta quarta-feira (18.00) na Rússia e na terça-feira da próxima semana (20.00) na Invicta.

Caso atinja a fase de grupos, o FC Porto vai integrar o pote 2, evitando adversários como Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Nápoles, Shakhtar Donetsk e Tottenham. Já o Benfica está dependente do desfecho da campanha dos dragões ou do Ajax nas rondas preliminares para ficar a saber se será colocado no pote 2 ou no 3.

Caso o FC Porto seja eliminado numa ou noutra ronda, seguirá diretamente para a fase de grupos da Liga Europa.

Alinhamento do playoff da Liga dos Campeões

Caminho dos campeões:

Dínamo Zagreb/Ferencváros - Maribor/Rosenborg

Cluj/Celtic - Slávia Praga

Young Boys - Estrela Vermelha/Copenhaga

APOEL/Qarabag - PAOK/Ajax

Caminho das ligas:

Basileia/LASK - Club Brugge/Dínamo Kiev

Istambul Basaksehir/Olympiacos - Krasnodar/FC Porto