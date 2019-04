FC Porto-Boavista. O dérbi portuense sem os treinadores no banco

O FC Porto vai tentar esta sexta-feira isolar-se na liderança da I Liga de futebol, ao receber o Boavista na abertura da 28.ª jornada da prova, num dérbi portuense que vai ser jogado sem os treinadores principais sentados no banco de suplentes.

Sérgio Conceição, técnico da equipa campeã nacional, que reparte o comando do campeonato com o Benfica, mas tem desvantagem no confronto direto com o rival lisboeta, foi suspenso por oito dias, enquanto o homólogo do Boavista, Lito Vidigal, foi punido com um jogo de suspensão e também não poderá orientar o 13.º classificado esta noite no Dragão.

Um triunfo na receção aos axadrezados permitirá ao FC Porto deixar o Benfica a três pontos de distância e colocar sob pressão o principal adversário da luta pelo título, que joga no domingo no estádio do lanterna-vermelha Feirense, no rescaldo da eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Além de Sérgio Conceição, o FC Porto, que também se qualificou para o jogo decisivo da Taça de Portugal, onde vai ter como adversário o Sporting, não poderá contar com dois habituais titulares da defesa, o lateral-esquerdo Alex Telles, lesionado, e o central Felipe, suspenso, para o confronto com o Boavista, que apenas venceu fora de casa na jornada inaugural, tendo perdido os 12 encontros seguintes na competição.

A última vitória do Boavista frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, aconteceu em novembro de 2004, em jogo relativo à 11.ª jornada. Numa partida marcada pela expulsão de Benni McCarthy logo aos 35 minutos, a equipa do Bessa, na altura treinada por Jaime Pacheco, bateu os dragões do espanhol Victor Fernández por 1-0, com um golo do cabo-verdiano Cafú no tempo de compensação (90'+3).

"Esse jogo foi em novembro e na semana após o meu aniversário. A minha família tinha vindo ao Porto para estar comigo nessa data", conta o avançado que três dias antes do dérbi completara 27 anos. "Estava nas nuvens... fui famoso durante uma semana, todos queriam falar comigo devido ao golo da vitória no Dragão", recordou Cafú ao DN, numa entrevista no ano passado.

De então para cá, o Boavista já visitou o Dragão em mais sete ocasiões. E o melhor que conseguiu foi um empate sem golos na temporada 2014/15.