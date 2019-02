FC Porto-Benfica é dia 2 de março às 20.30

A Liga anunciou esta quarta-feira as datas e os horários dos jogos da 24.ª jornada, ronda onde será jogado o escaldante FC Porto-Benfica, que pode decidir muita coisa em termos de contas relacionadas com o título. O clássico está agendado para o dia 2 de março (um sábado) e terá início às 20.30, com transmissão em direto na SportTV1.

Eis o calendário completo da 24.ª jornada:

Sexta-feira, 1 de março:

Desp. Aves-Boavista (20h30)

Sábado, 2 de março:

Nacional-Tondela (15h30)

Moreirense-Vitória Setúbal (18h00)

FC Porto-Benfica (20h30)

Domingo, 3 de março:

Belenenses-Feirense (15h00)

Desp. Chaves-Santa Clara (15h00)

Rio Ave-Sp. Braga (17h30)

Sporting-Portimonense (20h00)

Segunda-feira, 4 de março:

Vitória SC-Marítimo (20h15)