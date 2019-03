FC Porto bate recorde com a presença nos quartos-de-final da Champions

O FC Porto passou a ser a equipa fora dos cinco principais campeonatos da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França) com mais presenças nos quartos-de-final da Liga dos Campeões neste século, deixando para trás o Benfica. Os dragões atingiram a quarta presença nesta fase da prova, tendo agora mais uma que os encarnados, consolidando assim Portugal como o sexto país com mais presenças nos "quartos", com sete, mais três que a Holanda, que também conta com Ajax em prova, depois de eliminar o Real Madrid.

FC Porto e Ajax terminam assim com um ciclo de duas épocas em que nenhuma equipa fora do círculo das cinco ligas mais poderosas da Europa alcançou os quartos-de-final da Champions - a última tinha sido o Benfica em 2015/16. Mas há mais: esta é apenas a segunda vez nas 19 edições disputadas este século (período em que o investimento das chamadas "big 5" aumentou) que dois "intrusos" atingem esta fase da prova, depois de em 2011/12 terem marcado presença os encarnados e os cipriotas do APOEL Nicósia.

O domínio dos clubes ingleses, espanhóis, italianos, alemães e franceses nos quartos-de-final da Liga dos Campeões tem sido esmagador, pois totalizam 88,15% das participações nesta fase, ou seja 134 participações contando já com esta época, uma vez que as eliminatórias que faltam decidir envolvem equipas destes países. Dos restantes países registam-se apenas 18 participações (11,84%) divididas por dez clubes, dos quais de destacam então FC Porto e Benfica.

Se tivermos em conta as presenças nos quartos-de-final desde que em 1994/95 a Champions passou a ter o atual formato, verifica-se que nas seis edições realizadas no século passado as participações de clubes fora dos círculo das big 5 atingiram os 31,25%, sendo que onze clubes entraram nessa fase da prova nesse período, com o Ajax a ser o recordista com três presenças, enquanto FC Porto e Dínamo Kiev atingiram esta fase por duas vezes.

Barcelona é recordista do século

O clube com mais presenças nesta fase de Liga dos Campeões neste século é o Barcelona, contabilizando 14, mas na próxima semana pode acrescentar mais uma se eliminar os franceses do Lyon. No segundo lugar deste ranking está o Bayern Munique, que ainda vai discutir com o Liverpool a continuidade na prova, com 13. Real Madrid (já eliminado) soma 12 presenças e o Manchester United chegou às dez depois de nesta quarta-feira ter eliminado o PSG.

Os clubes da Liga espanhola são os que mais participações têm nos quartos-de-final desde 2000/01, com 40 presenças, um número que pode aumentar na próxima semana se Barcelona e Atlético de Madrid garantirem o apuramento. Em segundo lugar surgem os emblemas da Premier League com 36 participações e podem chegar às 38 se Liverpool e Manchester City conseguirem a qualificação, seguem-se Itália (21), Alemanha (20) e França (13).