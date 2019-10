Famalicão. Um caso de raro sucesso no século XXI

A sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol fechou com FC Porto ou Benfica na frente em 14 das últimas 19 épocas, mas 2019/20 é, uma década depois, ano de exceção, com liderança surpreendente do promovido Famalicão.

No século XXI, os dragões (nove vezes) e as águias (cinco) acabaram a ronda 7 na liderança em 73,7% das ocasiões, sendo apenas contrariados, numa lista que não inclui o Sporting, por Sporting de Braga (duas), Boavista (uma), Leixões (uma) e agora o Famalicão.

Com 19 pontos, correspondentes a seis vitórias e um empate, o conjunto de Vila Nova de Famalicão conseguiu à sétima jornada ficar à frente dos vencedores dos últimos 17 campeonatos, sendo que Benfica e FC Porto só cederam, cada qual, três pontos, fruto de uma derrota.

Tendo em conta o poderio do Boavista em 2001/02 - foi segundo, depois de um inédito título no ano anterior -, e do Sporting de Braga em 2005/06 e 2009/10, período em que se começou a afirmar como quarto grande, o feito do Famalicão só tem paralelo no do Leixões, primeiro à sétima ronda em 2008/09.

Há 11 anos, numa época em que acabou sexto, o conjunto de Matosinhos somou cinco vitórias, um empate uma derrota nos primeiros sete jogos, para um total de 16 pontos, mais um do que o segundo classificado, o Benfica.

Ainda assim, o Famalicão está a conseguir algo inédito no século XXI, pois é a primeira equipa que lidera o campeonato nesta fase tendo disputado, na época anterior, a II Liga.

À sétima jornada, o melhor registo, nos últimos 19 anos, de uma equipa recém-promovida era do Vitória de Setúbal, que seguia em terceiro na época 2004/05, com 14 pontos, a um do FC Porto, segundo classificado, e a dois do líder Benfica.

Os sadinos são também, juntamente com o Famalicão, os únicos que, vindos da II Liga, conseguiram chegar à sétima jornada, no novo século, sem perder, feito alcançado em 2001/02 (três vitórias e quatro empates).

Famalicão e Boavista partilham invencibilidade que não se via há 14 anos

O Famalicão e o Boavista são os únicos clubes invictos na I Liga portuguesa de futebol após a sétima jornada, feitos que dois 'pequenos' não conseguiam em simultâneo há 14 anos, mais precisamente desde 2005/06.

Os famalicenses, vindos da II Liga, ganharam seis jogos e apenas empataram um, sendo líderes isolados da prova, com 19 pontos em 21 possíveis, enquanto os 'axadrezados' somam dois triunfos e cinco igualdades, sendo sextos, com 11 pontos.

Para encontrar cenário semelhante, é preciso recuar a 2005/06, época em que, após sete jornadas, os invictos eram três, o Sporting de Braga, que liderava a competição, o Nacional, segundo classificado, e, uma vez mais, o Boavista, quarto.

Nessa temporada, como na atual, os três 'grandes' chegaram à sétima ronda já com desaires, sendo que, na presente, o Benfica só perdeu na receção ao FC Porto e os 'dragões' na deslocação ao reduto do Gil Vicente. O Sporting conta dois.

Em 2005/06, os 'azuis e brancos' eram terceiros, com um desaire, os 'encarnados' sextos, com dois, e os 'leões' sétimos, já com três. O FC Porto seria campeão, sete pontos à frente do Benfica, 12 do Sporting e 21 dos 'arsenalistas'.

Nas últimas 14 épocas, foram quase sempre os 'grandes' que chegaram invictos à sétima ronda -- oito vezes o Benfica, sete o FC Porto e cinco o Sporting -, sendo exceções o Sporting de Braga (2009/10 e 2018/19) e o Vitória de Setúbal (2007/08).

Desta vez, a invencibilidade é partilhada por duas formações, sendo que o percurso do Famalicão só conta uma igualdade, a um golo, no reduto do Vitória de Guimarães, à terceira jornada.

O conjunto de João Pedro Sousa, de 48 anos, venceu os restantes seis jogos, três em casa, perante Rio Ave (1-0), Paços de Ferreira (4-2) e Belenenses SAD (3-1), e três fora, face a Santa Clara (2-0), Desportivo das Aves (3-2) e Sporting (2-1).

Por seu lado, o Boavista apenas conseguiu duas vitórias, uma a abrir, na receção ao Desportivo das Aves (2-1) e uma segunda no Jamor, face ao Belenenses SAD (1-0), entre cinco empates, em casa com Paços de Ferreira (1-1), Sporting (1-1) e Tondela (0-0) e fora com Vitória de Setúbal (1-1) e Gil Vicente (0-0).

Curiosamente, os dois conjuntos entram da pior forma na época 2019/20, ao 'caírem' face a equipas da II Liga na segunda fase da Taça da Liga, em 03 de agosto, e falharem a fase de grupos: o Famalicão perdeu por 2-0 na receção ao Sporting da Covilhã e o Boavista cedeu por igual resultado na visita ao Casa Pia.

No campeonato, a invencibilidade das duas equipas vai durar, pelo menos, até ao último fim de semana de outubro, data da próxima jornada: a 26, o Boavista desloca-se a casa do Moreirense, enquanto, a 27, o Famalicão joga no Dragão, com o FC Porto.

Em 2005/06, o Sporting de Braga 'esticou' a invencibilidade até à 10.ª jornada (0-1 no reduto do Marítimo), enquanto o Nacional (0-1 na receção ao FC Porto) e o Boavista (0-1 em Braga) sofreram o primeiro desaire à oitava ronda.