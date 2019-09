Famalicão é o novo Leicester campeão? "É um cenário irrealista"

O Leicester City, treinado pelo italiano Claudio Ranieri, surpreendeu o mundo do futebol quando em maio de 2016 se sagrou campeão inglês, superiorizando-se aos gigantes e milionários Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Em Portugal, a atual carreira do Famalicão, líder isolado da I Liga à 6.ª jornada, já é comparada a essa epopeia inesquecível dos foxes, mas João Pedro Sousa, o treinador dos minhotos, recusa comparações desse género.

"São realidades totalmente distintas, contextos completamente opostos. Não vamos fazer comparações, cairíamos em cenários irrealistas. Da mesma que forma que conhecemos cada vez melhor os adversários, os adversários também nos vão conhecer ainda mais, e vão tentar neutralizar-nos dentro da nossa ideia e filosofia", afirmou João Pedro Sousa, na véspera de receber o Belenenses SAD e quase uma semana depois de ter garantido a manutenção no primeiro lugar com uma vitória em Alvalade, frente ao Sporting.

Certo é que, em caso de vitória frente aos azuis, o Famalicão permanecerá pela quarta jornada consecutiva na frente da classificação, mas o técnico garantiu que a sua equipa não está iludida com a fama e com a vitória em Alvalade. "Falei com os jogadores na viagem de regresso de Lisboa e estavam todos contentes. No balneário, ainda em Alvalade, e na viagem de regresso, ouvi uma palavra que me deixou muito feliz: Belenenses. Isto mostra a mentalidade da equipa dentro e fora do balneário", justificou.

Ainda assim, João Pedro Sousa admite que só "nos melhores sonhos" pensou que nesta altura o Famalicão teria 16 pontos em 18 possíveis. "O nosso dia-a-dia leva-nos a pensar sempre na vitória, mas sabemos que há adversários muito competentes e que há o risco de perdermos ou empatarmos o jogo. Mas, vamos sempre com a ideia de ganhar. Felizmente, as coisas têm corrido bem, agora é continuar com esta dinâmica e vontade de obter resultados positivos", disse.

A partida com o Belenenses SAD, da 7.ª jornada, realiza-se este sábado às 21.30 no Estádio Municipal de Famalicão. O treinador está convicto que terá pela frente "adversário complicado, que vai apresentar novos problemas" à sua equipa. "Tem jogadores de perfis diferentes dos do último adversário, pelo que temos de alterar comportamentos, dinâmicas, mas a filosofia mantém-se. Agora esperamos uma equipa competitiva que gosta de assumir o jogo e com ideias arrojadas. Vamos tentar contrariar isso e assumir o jogo e tentar vencer", explicou.