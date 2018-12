Falta de polícias obriga a adiar jogos da liga francesa

Os jogos Nantes-Montpellier e Nice-Saint-Etienne, da 18.ª jornada da liga francesa, foram adiados devido à insuficiência de forças de segurança, na sequência das manifestações dos coletes amarelos. Além de serem esperados novos protestos no fim de semana, o governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", depois de um tiroteio no Mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite.

Em comunicado, a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) comunicou a impossibilidade de realizar os dois encontros, depois de ter tido conhecimento que foram "atribuídas às forças de segurança outras missões". Ou seja não há polícias suficientes para assegurar a ordem nesses jogos.

Segundo o organismo que rege a loga franceda existe a possibilidade de o encontro entre o Nice e o Saint-Etienne passe de sexta-feira para domingo, de forma a "evitar um adiamento para uma data ainda mais longínqua", enquanto o Nantes-Montpellier, que estava marcado para sábado, só terá nova data após uma reunião do Comité de Competição.

Esta já não é aprimeira vez que estes clubes têm os seus jogos adiados. A jornada anterior, que deveria ter sido realizado no fim de semana passado, foi adiado devido aos protestos dos coletes amarelos, que se espalharam por várias cidades francesas.