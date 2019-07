Fábio Silva volta a marcar pelo FC Porto em particular com o Farense

O jovem avançado, que na última época estava nos juniores, escalão em que o clube venceu a Youth League, tinha marcado no domingo o golo da vitória frente ao Getafe, por 2-1, que deu ao vice-campeão nacional o triunfo na Copa Ibérica.

Esta quarta-feira, na despedida do estágio em Lagos, a equipa treinada por Sérgio Conceição fez mais um teste particular, frente ao 10.º classificado da última época na II Liga, com Fernando Andrade (27 minutos), Fábio Silva (35), Nakajima (70) e Madi Queta (72) a marcarem os golos portistas.

De fora deste treino estiveram Loum e Tiquinho Soares, que fizeram trabalho condicionado, e o médio internacional português Danilo, autorizado a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais.

Ainda esta quarta-feira, os dragões regressam ao Porto, com chegada a estar prevista para as 20.15.

No sábado, o FC Porto defronta no Estádio do Dragão o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, no jogo de apresentação aos sócios.

O início oficial de época está marcado para 7 de agosto, com os azuis e brancos a visitarem o Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, três dias antes da estreia na I Liga, em casa do Gil Vicente.