Expulsão em Portimão vale um jogo de castigo a Jonas

Quem são as hipóteses para treinador? Certezas só as de Luís Filipe Vieira

O Conselho de Disciplina decidiu esta quinta-feira punir Jonas com um jogo de suspensão na sequência da expulsão do avançado do Benfica na segunda parte do jogo de quarta-feira em Portimão, com o Portimonense, a contar para a 15.ª jornada da I Liga.

Neste sentido, o goleador dos encarnados irá apenas falhar o próximo jogo do Benfica, o primeiro sem Rui Vitória, no domingo às 17.30 horas no estádio da Luz, com o Rio Ave.

Segundo o relatório do árbitro Manuel Mota, o jogador foi expulso por "prática de jogo violento", mais concretamente por ter atingido "com o peito do pé a cara do adversário [o guarda-redes Ricardo Ferreira] na disputa de bola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Inicialmente, o árbitro não tinha sancionado o lance, mas depois de alertado pelo videoárbitro acabou por ver o vermelho direto, numa altura em que numa jogada anterior já tinha visto o cartão amarelo.