Ex-sportinguista elimina Atlético de Madrid da Taça do Rei

Oficial: Doumbia no Girona a custo zero

O Atlético de Madrid foi esta quarta-feira eliminado da Taça do Rei ao empatar 3-3, em casa, diante do Girona, atual 9.º classificado da Liga espanhola, que beneficiou dos golos marcados fora, depois de na primeira mão se ter registado uma igualdade a uma bola.

O herói da equipa da Catalunha foi o Seydou Doumbia, avançado que na época passada representou o Sporting, que aos 88 minutos marcou o golo do empate que apurou a sua equipa para os quartos-de-final.

Foi um jogo emocionante, em que os colchoneros começaram da melhor forma com um golo de Kalinic. Contudo, o Girona conseuiu dar a volta ao marcador por Valery Fernández e Stuani.

O Atlético de Madrid, com Gelson Martins sentado no banco de suplentes, acabou por conseguir voltar para a frente do marcador através de Angel Correa e Griezmann, mas quando já ninguém imaginava outra coisa senão o apuramento colchonero, eis que surgiu Doumbia a gelar os adeptos do clube da casa.

Nos outros jogos da noite destes oitavos-de-final da Taça do Rei, o Athletic Bilbau foi à Andaluzia vencer o Sevilha por 1-0, mas não evitou a eliminação, uma vez que no País Basco os andaluzes tinham vencido por 3-1.

O único golo da partida foi marcado aos 77 minutos por Guruzeta, numa partida em que o Sevilha apresentou Daniel Carriço como titular enquanto André Silva não saiu do banco.

Já o Real Madrid foi a Leganés perder por 1-0 (golo de Braithwaite), mas ainda assim garantiu o apuramento, uma vez que na primeira mão tinha vencido por 3-0.