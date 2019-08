Ex-portista Mangala assina pelo Valência até 2021

O Valência anunciou esta segunda-feira ter chegado a um princípio de acordo com o defesa internacional francês Eliaquim Mangala para um contrato até 2021, com o primeiro ano a ser cumprido ainda por empréstimo do Manchester City.

O antigo defesa-central do FC Porto entre 2011 e 2014, está assim de regresso ao Valência, clube que representou também por empréstimo dos citizens em 2016/17, tendo passado a última época sem jogar após uma lesão grave enquanto estava cedido ao Everton.

Neste processo de transferência surgiram algumas dúvidas quanto à condição física de Mangala, mas o jogador acabou por ser aprovado nos exames médicos e vai mesmo representar o Valência, clube onde joga o português Gonçalo Guedes.