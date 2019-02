Futebolista do Bahrein vai continuar detido por risco de fuga na Tailândia

"Hakeem está em perigo". Antigo internacional do Bahrein detido na Tailândia

A história do ex-jogador da seleção do Bahrein preso que uniu o desporto mundial

O futebolista do Bahrein com estatuto de refugiado na Austrália, Hakeem Ali Al-Araibi, detido na Tailândia desde o final de novembro de 2018, não será libertado sob caução porque existe risco de fuga, anunciaram esta quarta-feira as autoridades judiciais.

"Quando se olha para as estatísticas sobre estrangeiros em processos judiciais, eles pagam a fiança para sair e depois não aparecem no tribunal", disse o diretor-geral da procuradoria tailandesa, Chatchom Akapin, em conferência de imprensa.

Hakeem Ali Al-Araibi, de 25 anos, detido quando se encontrava em lua-de-mel na Tailândia, foi condenado à revelia a dez anos de prisão pelo tribunal do Bahrein, acusado de danificar uma esquadra da polícia em 2012, durante protestos à margem da Primavera Árabe, que sempre negou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 4 de fevereiro, um tribunal tailandês decidiu prorrogar a detenção por pelo menos dois meses do ex-futebolista da seleção do Bahrein - que corre o risco de ser extraditado para aquele país -, dando a Hakeem Ali Al-Araibi 60 dias para apresentar a sua defesa.

Uma campanha internacional que envolve o próprio governo da Austrália, onde desfruta do estatuto de refugiado político porque teme ser torturado no seu país de origem, pede a libertação do jogador e o regresso ao país de adoção.

"A Tailândia é altamente culpada na detenção de Hakeem, mas ainda tem o poder de contornar o processo judicial e tomar a decisão de mandá-lo para casa na Austrália", disse em comunicado o coordenador para os refugiados da Amnistia Internacional, Graham Thom.