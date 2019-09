Ex-dirigente do Anderlecht detido por suspeita de corrupção

O antigo diretor-geral do Anderlecht, Herman van Holsbeeck, foi esta quinta-feira detido, no âmbito de uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro no futebol conduzida pela polícia de Bruxelas, informou o Ministério Público belga.

A detenção de Van Holsbeeck surge um dia depois das buscas efetuadas em várias localidades da Bélgica, Londres e Mónaco terem levado à detenção de duas pessoas, entre as quais o representante de jogadores Christophe Henrotay, para o qual as autoridades belgas já pediram a extradição do principado.

A investigação, que visava inicialmente a transferência do avançado internacional sérvio Aleksandar Mitrovic do Anderlecht para o Newcastle, da liga inglesa, já tinha estado na origem de buscas realizadas em 24 de abril, nas quais não se registou qualquer detenção.