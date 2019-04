Everton de Marco Silva vence Arsenal

O Everton, orientado por Marco Silva, venceu este domingo o Arsenal, em jogo da 33.ª jornada da liga inglesa de futebol, com um golo de Jagielka, que entrou no onze à última hora, devido a lesão de Michael Keane.

Com o português André Gomes entre os titulares, o Everton chegou ao único golo da partida golo aos 10 minutos por intermédio de Phil Jagielka, regressado de uma lesão contraída no final de fevereiro e chamado a jogo após a lesão de Keane no aquecimento.

O Everton mantém-se no nono lugar, com 46 pontos, os mesmos que o Watford, que é 10.º e tem menos um jogo, e menos um do que o Wolverhampton, orientando por Nuno Espírito, as duas equipas que ainda hoje disputam uma das meias-finais da Taça de Inglaterra.

O Arsenal não conseguiu recuperar o terceiro lugar ao Tottenham, seguindo no quarto posto, a um ponto dos spurs, com os mesmos do Chelsea (quinto) e mais dois do que o Manchester United.