Everton de Marco Silva tira o Liverpool da liderança

O Liverpool deixou este domingo a liderança da Premier League ao não conseguir melhor que o empate 0-0 diante do rival Everton, na visita ao Goodison Park.

A equipa de Jürgan Klopp, que estava no primeiro lugar há 13 jornadas, não conseguiu materializar as oportunidades criadas, sobretudo na primeira parte, perante um Everton, comandado por Marco Silva, que na parte final da partida chegou a ameaçar a baliza defendida por Alisson Becker, numa altura em que o treinador português já tinha lançado André Gomes na partida.

Com este empate, o Manchester City, que no sábado tinha vencido (1-0) em Bournemouth, recuperou a liderança, agora com mais um ponto que os Liverpool.

Nos outros jogos realizados neste domingo, o Chelsea arrancou uma difícil vitória no campo do vizinho Fulham e manteve o sexto lugar, a um ponto do Arsenal e a dois do Manchester United.

O argentino Gonzalo Higuaín abriu o marcador aos 20 minutos, mas Calum Chambers restabeleceu o empate pouco depois. Contudo, ainda antes do intervalo, Jorginho fez o golo que valeu três pontos ao Chelsea e que deixa o Fulham em enormes dificuldades para se manter na Premier League, pois já são dez pontos que separam os londrinos da zona que dá acesso à permanência.

Finalmente, a estreia de Brendan Rodgers no comando técnico do Leicester foi um pesadelo na deslocação a Watford. A equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos cinco minutos por Troy Deeney, tendo Jaime Vardy empatado aos 75'. Só que o Leicester, que contou com Ricardo Pereira no onze, acabou por ser derrotada com um golo no segundo minuto de tempo extra, apontado por Andre Gray, que fixou assim o 2-1 para o Watford.

Jogos da 29.ª jornada da Premier League:

Tottenham-Arsenal, 1-1

Brighton-Huddersfield, 1-0

Bournemouth-Manchester City, 0-1

Manchester United-Southampton, 3-2

Burnley-Crystal Palace, 1-3

Wolverhampton-Cardiff, 2-0

West Ham-Newcastle, 2-0

Watford-Leicester, 2-1

Fulham-Chelsea, 1-2

Everton-Liverpool, 0-0

