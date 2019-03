Eurodeputado insulta Sérgio Conceição, apaga tweets e pede desculpa

Do Ajax ao Barcelona. Conheça os possíveis adversários do FC Porto

O eurodeputado socialista Manuel dos Santos apelidou Sérgio Conceção de "complexo e aldrabão compulsivo", em tweets entretanto apagados.

Confesso adepto do Benfica, o eurodeputado abordou as declarações do treinador portista sobre João Félix antes do jogo com o Feirense, quando o técnico revelou que o avançado encarnado passou férias na casa dele no ano passado e que "pode voltar".

"Realmente este gajo não presta para nada! É um complexado e aldrabão compulsivo. Porque é que este grunho passa a vida a dizer "não sou hipócrita"? Precisa que acreditemos? Nunca foi deplorável, foi sempre desprezível!", escreveu Manuel dos Santos em vários comentários.

Entretanto, o eurodeputado do Partido Socialista (PS) voltou a recorrer ao Twitter mas para justificar os insultos. "Estou surpreendido com a dimensão mediática que atingiram alguns comentários que publiquei acerca de afirmações de outros, sobre o treinador do FC Porto Sérgio Conceição. Os meus comentários devem ser entendidos, apesar da sua errada formulação, num quadro de análise desportiva", começou por dizer o político, que apagou os tweets anteriores.

"Na sequência do tuíte anterior, informo que a minha apreciação sobre agentes desportivos, se limita apenas à apreciação das paixões clubísticas. Sem embargo, naturalmente, da inadequada formulação que utilizei e que, profundamente, lamento", acrescentou.