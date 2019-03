Rúben Dias: "É um orgulho jogar com o Pepe"

João Félix está em dúvida para o jogo com a Sérvia

O defesa Rúben Dias frisou este domingo que a Sérvia, adversário de Portugal na segunda jornada do grupo B da fase de qualificação para o Euro2020, vale pelo coletivo e não quis dar muito destaque ao duelo com o avançado Luka Jovic, seu ex-companheiro no Benfica.

"Perspetivamos um jogo difícil, com um grau de dificuldade elevado, mas o jogo vai ser contra a Sérvia e não contra o Luka Jovic. É aí que está o foco, no coletivo, é o ponto forte deles", disse, garantindo que a seleção nacional é uma equipa "equilibrada". "Não temos altos e baixos, somos equilibrados, e não está tudo mal. Foi uma boa exibição com a Ucrânia, procurámos manter esse equilíbrio, coerência naquilo que é o nosso trabalho e dar continuidade", argumentou.

Questionado sobre o facto de fazer dupla com Pepe, jogador do rival FC Porto, Rúben Dias lembrou que o importante é a defesa da seleção. "Aqui neste espaço, esse tema dos clubes é uma coisa que passa ao lado. O foco é encarar este início de competição da forma mais forte possível. É um orgulho jogar com Pepe, assim como o José Fonte. É um momento para crescer mais", salientou.

Colega de João Félix no Benfica, o defesa central não se quis alongar nas palavras para o jovem avançado: "Sou testemunha da qualidade dele, e acabou por merecer a confiança do selecionador. É mais um para ajudar".