João Félix está em dúvida para o jogo com a Sérvia

O avançado João Félix falhou este domingo o último treino da seleção nacional antes do encontro frente à Sérvia, da segunda jornada do grupo B da fase de qualificação para o Euro2020.

O futebolista do Benfica ainda esteve no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, mas acabou por sair ainda antes do início da sessão devido a queixas físicas.

Fernando Santos explicou em conferência de imprensa que o avançado de 19 anos está em dúvida para a partida desta segunda-feira no Estádio da Luz. "O João Félix treinou bem ontem e não apresentou nenhum queixa até ao dia de hoje. Acho que a bater uma bola sentiu um desconforto no pé. Não se sentia na plenitude. Foi observado pelos médicos, não é nada de preocupante. Vamos esperar com serenidade estas 24 horas. Vamos ver se está apto ou não. Não será mais do que uma inflamação. Será 50-50, neste momento", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os titulares do desafio diante da Ucrânia integraram o treino com o restante grupo, realizando os exercícios de aquecimento com bola, assim como o avançado Gonçalo Guedes, que no sábado tinha feito corrida, e o defesa Mário Rui, que esteve indisposto.