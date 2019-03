Danilo cumpre castigo na Liga das Nações e pode defrontar Ucrânia

Rúben Neves sobre serenatas de João Félix, Jota e Dyego a CR7: "Ainda é o melhor do mundo"

Gonçalo Guedes único ausente do treino da seleção

Avançados de Portugal arrancam apuramento com 99 golos na época. Só a França tem mais

Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou que o médio do FC Porto vai estar disponível para ser utilizado pelo selecionador Fernando Santos, uma vez que não consta na lista de jogadores impedidos da UEFA para o encontro marcado para o Estádio da Luz, às 19.45.

Danilo foi expulso no empate 1-1 na receção à Polónia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, em 20 de novembro de 2018, mas esse castigo vai ser cumprido na mesma competição, informou a UEFA, após pedido de esclarecimento da FPF.

Desta forma, o médio não vai poder defrontar a Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto.