Depois de terem falhado as duas últimas edições da Taça das Nações Africanas (CAN), na Guiné Equatorial (2015) e no Gabão (2017), Angola está de volta à principal prova de seleções do continente africano, que este ano se realiza do Egito.

Um golo aos 22 minutos do avançado Wilson Eduardo, do Sp. Braga (numa recarga a uma bola que bateu no poste), que recentemente decidiu jogar pelos palancas negras em detrimento de esperar por uma oportunidade na seleção portuguesa, deu o triunfo no terreno do Botswana (1-0), na última jornada do Grupo I da qualificação.

O irmão de João Mário, em estreia absoluta pela seleção angolana, vestiu a pele de herói cerca de uma semana depois de ter perdido o pai, João Mário Eduardo, que faleceu a 11 de março em Luanda. Natural de Massarelos, no Porto, Wilson Eduardo foi internacional sub-21 por Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta será a oitava presença de Angola no CAN, depois das participações nas edições de 1996 (África do Sul), 1998 (Burkina Faso), 2006 (Egito), 2008 (Gana), 2010 (Angola), 2012 (Gabão e Guiné Equatorial) e 2013 (África do Sul). O melhor que os palancas conseguiram foi chegar as quartos-de-final em 2008 e 2010.

O jogador luso-angolano do Sp. Braga esteve para se estrear em novembro do ano passado, mas acabou por falhar a partida por falta do certificado internacional.

A outra equipa apurada no Grupo I foi a Mauritânia - perderam esta sexta-feira com o Burquina Faso, do português Paulo Duarte, mas já tinham lugar assegurado no CAN.