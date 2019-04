Pedro Sousa acaba o jogo ao pé coxinho e é eliminado por Opelka

Pedro Sousa foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do Estoril Open em ténis, ao perder com o norte-americano Reilly Opelka em dois sets, com os parciais de 7-6 e 6-4.O português de 30 anos, que tinha beneficiado de um wild card para entrar no torneio, caiu ao fim de uma hora e 24 minutos de encontro diante do número 59 do ranking mundial.

Ainda no primeiro set, Sousa caiu na resposta ao quarto serviço do norte-americano e torceu o pé, sendo assistido pelo fisioterapeuta durante largos minutos. O atual 107º do ranking ATP conseguiu voltar ao encontro e ainda deu luta no primeiro parcial levando o set até ao tie-break, mas acabou por não se conseguir impor no jogo decisivo.

No parcial seguinte, o português chegou a ter uma vantagem de 3-0, mas consentiu a recuperação de Opelka e acabou o encontro ao pé coxinho...

O tenista norte-americano, de 21 anos, segue para a segunda ronda, na qual vai defrontar o francês Gael Monfils, terceiro cabeça de série do torneio. Já Pedro Sousa prossegue a participação em pares, ao lado de Gastão Elias, defrontando na terça-feira a dupla constituída pelo japonês Ben Mclachlan e pelo holandês Matwe Middelkoop.