João Domingues continua a surpreender e bate favorito De Minaur

Surpresa! João Domingues avançou para a segunda ronda do Estoril Open, ao vencer o australiano Alex de Minaur em três sets, por 6-2, 2-6 e 6-2.

O português vai agora defrontar o vencedor do encontro entre os australianos Bernard Tomic e John Millman.

Depois de ultrapassar o sueco Elias Yemer, no sábado, na primeira ronda do qualifying, e o italiano Filippo Baldi, no domingo, na derradeira ronda de acesso ao quadro principal da prova lusa, o número três nacional 'carimbou' a passagem à próxima fase ao fim de uma hora e 55 minutos, diante do sexto cabeça de série da competição, que ficou aquém das expectativas na segunda passagem consecutiva pelos courts de terra batida do Estoril.