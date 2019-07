Estados Unidos são campeões do mundo pela quarta vez

A seleção dos Estados Unidos conquistou este domingo o seu quarto título de campeã do mundo de futebol feminino, o segundo consecutivo, ao vencer a Holanda por 2-0, na final do Mundial 2019 realizada em Lyon, França.

As americanas justificaram o triunfo alcançado, uma vez que foram quase sempre superiores às holandesas, que chegaram pela primeira vez a uma final do Campeonato do Mundo, depois de em 2017 terem conquistado o Campeonato da Europa.

Após uma primeira parte sem golos, os Estados Unidos acabaram por chegar à vantagem aos 61 minutos pela capitã Megan Rapinoe, que transformou um penálti a castigar uma falta de Stefanie van der Gragt. Não demorou muito até que Rose Lavelle fizesse o segundo golo, num lance de contra-ataque concluído com um remate colocado de fora da área.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com a Holanda a dar o tudo por tudo para chegar à baliza de Alyssa Naeher, as americanas poderiam ter dilatado ainda mais a vantagem, tentos foram os contra-ataques desperdiçados pelo seu ataque.

Ainda assim, a festa foi das norte-americanas que nas oito edições do Campeonato do Mundo feminino nunca ficaram abaixo do terceiro lugar, tendo vencido por quarto vezes (1991, 1999, 2015 e 2019), foram finalistas vencidas em 2011 e ficaram no lugar mais baixo do pódio em 1995, 2003 e 2007.