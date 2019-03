Espanhol Pau Gasol reforça os Milwaukee Bucks

O internacional espanhol Paul Gasol, que rescindiu na sexta-feira o contrato com os San Antonio Spurs, é o novo reforço dos Milwaukee Bucks, anunciaram os líderes da Conferência Este da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

"Os Milwaukee Bucks assinaram um contrato com Pau Gasol", indica o Twitter oficial da equipa do estado de Wisconsin, sem adiantar mais detalhes acerca da contratação do extremo catalão.

Gasol, de 38 anos, alinhava nos San Antonio Spurs desde 2016, depois de ter atuado nos Memphis Grizzlies (2001 a 2008), nos Los Angeles Lakers (2008 a 2014), conseguindo dois 'anéis' de campeão, e nos Chicago Bulls (2014 a 2016).

O internacional espanhol tinha contrato com os Spurs até junho de 2020, mas vinha manifestando vontade de sair, por ser pouco utilizado pelo treinador Gregg Popovich (12,2 minutos por encontro), o que se traduziu em médias de 4,2 pontos, 4,7 ressaltos e 1,9 assistências em 2018/19, as suas estatísticas mais baixas de sempre na NBA.

Sob o comando do grego Giannis Antetokounmpo, os Bucks lideram a NBA, com 48 vitórias e 15 derrotas, e já asseguraram um lugar no 'play-off', no qual poderão contar com Gasol, seis vezes 'All Star' e um dos quatro jogadores na história da competição que superou a fasquia dos 20.000 pontos, 11.000 ressaltos, 3.500 assistências e 1.500 desarmes, a par de Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan e Kevin Garnett.