Espanha vence Argentina e sagra-se campeã do Mundo de basquetebol

A Espanha sagrou-se este domingo campeã do mundo de basquetebol pela segunda vez na sua história, ao vencer a Argentina por 95-75, na final do Campeonato do Mundo que decorreu na China.

Os espanhóis vincaram bem a sua superioridade durante toda a partida, tendo vencido os quatro períodos da partida, por 23-14, 20-17, 23-16 e 29-28, destacando-se Marc Gasol, que foi o MVP da final com 14 pontos, sete ressaltos e sete assistências. Ainda assim o melhor marcador dos novos campeões do mundo foi Ricky Rubio, com 20 pontos, seguido por Sérgio Llull com 15.

Entre os argentinos, destaque para a boa exibição de Gabriel Deck, que foi o melhor marcador da final com 24 pontos, que no entanto foram insuficientes para que a seleção sul-americana, repetisse o feito de 1950, quando conquistou a primeira edição do Mundial de basquetebol.

A Espanha repetiu assim o feito alcançado em 2006, no Japão, quando derrotaram a Grécia por 70-47, sucedendo assim aos Estados Unidos, que tinham vencido as duas últimas competições, no trono do basquetebol mundial.

No terceiro lugar ficou a França, que no jogo de atribuição da medalha de bronze, venceu a Austrália por 67-59. Os franceses repetiram assim a classifcação alcançada em 2014, no torneio realizado em Espanha.