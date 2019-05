Durante os festejos do bicampeonato inglês pelo Manchester City, Kevin de Bruyne fez um elogio pouco comum ao técnico, Pep Guardiola. As câmaras televisivas apanharam uma curta troca de palavras entre o treinador em que se ouve: "És um treinador de merda, é só ganhar."

Tudo indica que foi um elogio, visto que em três épocas em Inglaterra, Guardiola celebrou dois campeonatos ao leme dos citizens.

O momento foi captado pela televisão espanhola Movistar+, que teve duas câmeras apontadas ao treinador espanhol durante a última partida da liga inglesa, frente ao Brighton, no domingo, que o City venceu por 4-1.

De Bruyne foi o jogador em destaque na campanha do título do ano passado, mas este ano, uma lesão no joelho só o deixou jogar em 19 dos 38 jogos do Manchester City esta temporada.