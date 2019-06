Equipa francesa liderada por Damien Lehl venceu 2.ª edição da Regata de Portugal

A equipa francesa liderada pelo velejador Damien Lehl, que vestiu as cores da Lusitania, venceu a 2ª edição da Regata de Portugal, que terminou este domingo após 4 dias de uma competição marcada por um tempo fantástico para o público e para os praticantes da vela. Com a visita de cerca de 20.000 pessoas, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi o cenário ideal para a prova desportiva, mas também para as noites quentes e animadas dos Santos Pap"Pulares.

Damien Lehl somou assim um total de 43 pontos no total das 18 regatas realizadas durante os 4 dias. A 2ª posição foi conquistada pelo velejador sueco Nicklas Dackhammar, da Makro, com 60 pontos. Seguiu-se a equipa da Gelpeixe que teve aos comandos o australiano Torvar Mirsky com um total de 64 pontos.

As equipas portuguesas lideradas por Jorge Lima e Helder Basilio ficaram nos 4º e 5º lugares, respetivamente. O trio da Rádio Comercial - Jorge Lima, José Costa e Gustavo Lima - terminou com 81 pontos, menos 8 pontos que o team de Helder Basilio (Diário de Noticias).

As duas equipas holandesas protagonizaram um duelo bem renhido ao longo da competição, mas a velejadora Odile Van Aanholt, que comandou a equipa do Sapo, acabou por conquistar a 6ª posição com 106 pontos. A equipa de Tobias Tanis (TVI) ficou na 7ª posição com 122 pontos. Na 8ª posição ficou a equipa da espanhola Sofia Toro (Nacional) com 149 pontos.

"Todos os 24 velejadores que estiveram em prova elogiaram as condições vividas durante estes 4 dias de prova: bom tempo, cenário maravilhoso e muita adesão por parte do público", refere Mariana Lobato, responsável pelas Operações Mar da Regata de Portugal, acrescentando que a adesão às experiências (speed boat e hot seat) foi um sucesso.

O Rio Tejo foi invadido pelas cores dos Trimarãs, mas também por um palco flutuante que contou com muita animação e diversão. Ao pôr do sol, os velejadores voltavam a terra e a festa continuou com os Santos Pa"Pulares a transformarem a beira rio no maior Santódromo de Lisboa. Criado e produzido em parceria com a New Sheet, produtores do conteúdo Revenge of the 90"s, o programa contou com a atuação de Iran Costa, Ágata, Quim Barreiros, Mónica Sintra e Churrasquinho com André Henriques, entre outros, tendo trazido milhares de pessoas ao recinto que dançaram e cantaram ao som dos clássicos da música popular portuguesa.

De acordo com o CEO da Regata de Portugal, Francisco Mello e Castro «A 2ª edição da Regata de Portugal foi um sucesso e podemos arriscar dizer que encontrámos uma fórmula vencedora de vela e animação junto ao rio, que queremos replicar durante os próximos anos aproximando, desta forma, o grande público da vela».

A Regata de Portugal foi certificada pelo programa ​​​​​​​Clean Regattas da Sailors for the Sea Portugal, uma Associação sem fins lucrativos que pretende contribuir para a sustentabilidade dos oceanos e mares.