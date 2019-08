Equipa de futebol feminino do Corinthians bate recorde mundial de vitórias

O recorde absoluto de triunfos é delas. A equipa feminina do Corinthians bateu, na quarta-feira, o recorde mundial de vitórias consecutivas, incluindo equipas masculinas. As brasileiras alcançaram a marca inédita das 28 vitórias seguidas.

A série vitoriosa começou em março. Agora um triunfo sobre o São José rumo às meias-finais do campeonato brasileiro, valeu uma marca histórica. As corinthianas destronaram os galeses do The New Saints, que em 2016 esteve 27 partidas consecutivas com o sabor do triunfo. O feito das brasileiras é ainda maior se considerarmos que a terceira equipa com mais triunfos seguidos na história é o Ajax de Johan Cruyff (1972), que durante 44 anos se manteve no topo com 26 vitórias consecutivas.

"De verdade, ainda não paramos para pensar o tamanho disso. Não caiu a ficha ainda. Arthur (Elias, técnico) falou para nós, mas na hora não pensamos nisso direito. Agora, neste exato momento, a ficha está caindo. De que uma equipe do Brasil, sendo o Corinthians, meu time, que me dá orgulho... É muito bom para todo mundo, para nós. Espero bater os nossos próprios recordes, é desafiador", disse a capitã Erika, ao GloboEsporte.

A equipa aguarda agora que o Livro do Recordes do Guinness valide os resultados. "Vejo como um prémio no meio do caminho, no meio dos nossos objetivos. É claro que é motivante, é claro que usei isso com o grupo. Sabemos que foi uma motivação para elas alcançar essa marca, trouxe visibilidade. Boas notícias. Então, os objetivos são os títulos, mas eu fiquei bastante feliz, sim. Algo importante para nós no meio do caminho", desabafou Arthur Elias, técnico do Timão feminino.

Mas a pretensão do Cotinthians pode vcair por terra, já que na semana passada o Lyon (França) pediu ao organismo que regista os recordes mundiais que reveja as marcas, alegando que tem 48 triunfos seguidos entre 2012 e 2013.