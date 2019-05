Equipa de futebol feminino do Benfica ultrapassa os 400 golos

A equipa de futebol feminino do Benfica bateu este domingo o Condeixa-a-Nova, por 5-0, em jogo da 7.ª jornada da Série Sul do Campeonato da II Divisão, e ultrapassou a barreira dos 400 golos esta época, somando neste momento 402 apontados entre campeonato e Taça de Portugal.

Sem a brasileira Darlene, a maior goleadora da equipa com 101 golos apontados, poupada para a final da Taça de Portugal que se realiza no próximo fim de semana, os golos das águias foram apontados por Ana Vitória, Geyse, Carlota Cristo e Maiara (2).

Ao fim de 30 jogos, e apenas com uma derrota entre campeonato e Taça de Portugal, o Benfica atingiu - e ultrapassou - os 400 golos em competições oficiais (319 no campeonato e 83 na Taça).

A final da Taça de Portugal, contra o Valadares, está marcada para as 15.00 do próximo sábado, no Estádio Nacional. As entradas são gratuitas.