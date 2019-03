Entrou em campo com uma lâmina e cortou vários adversários

Pensava que já tinha visto de tudo num jogo de futebol? Provavelmente nunca tinha ouvido falar de uma história assim. Neste sábado, num jogo da II Divisão do campeonato da Turquia, entre o Amedspor e Sakaryaspor, um jogador resolveu entrar em campo com uma lâmina de barbear e atacar vários adversários.

O resultado deste episódio insólito foram vários jogadores com pequenos golpes, resultado de bolas divididas com Mansur Calar. Os futebolistas que foram alvo de agressões fizeram questão de denunciar o comportamento do rival no final do jogo, exibindo fotografias dos cortes que sofreram nas redes sociais.