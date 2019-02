Entenda a novela: Icardi, a braçadeira, a mulher-agente, a irmã e o Inter

As manchetes em Milão mudaram de um dia para o outro. Onde antes se lia "Icardi dá mais uma vitória ao Inter" ou "Inter goleia Sampdória em manhã de sonho de Icardi", passou a ler-se: "Icardi recusa renovar", "Inter tira braçadeira de capitão a Icardi", "Icardi recusa viajar com a equipa", "A culpa é de Wanda Nara [a mulher e agente do jogador]. A novela parece que tem o avançado argentino como protagonista parece estar para durar e a troca de palavras parece não ter fim à vista.

Mas vamos por partes...

Mauro Icardi é um dos avançados mais cobiçados do mundo. O Real Madrid, a Juventus e o Chelsea já mostraram interesse no avançado argentino que leva já 120 golos em 204 jogos pelo Inter. Com contrato até junho de 2021 a única forma de sair dos nerazzurri é acabar o contrato ou ser vendido. A não ser que alguém pague a cláusula de rescisão do goleador é de 110 milhões de euros.

Com as loucuras financeiras que se tem assistido no mercado de transferências, o Inter quer acautelar-se e renovar com o argentino, aumentando a cláusula para o dobro: 220 milhões de euros. Ele não quer.

Icardi recusou então renovar e viu o clube retirar-lhe a braçadeira de capitão depois de uma troca de palavras entre a agente que é também sua mulher, Wanda Nara, e os dirigentes do clube. "O clube comunica que o novo capitão de equipa é Samir Handanovic", informou a formação milanesa no Twitter. O jogador argentino não gostou e recusou viajar com a equipa para Viena, onde o Inter jogou para a da Liga Europa, com o Rapid de Viena, na semana passada. "Ou viajo como capitão ou não viajo" terá dito o avançado.

Há dois dias Spalletti (o treinador) explicou porque o deixou de fora na partida do campeonato italiano, frente à Sampdoria (2-1, vitória do Inter onde jogam os portugueses João Mário e Cédric): "A decisão em torno de Icardi foi muito difícil de tomar, mas o papel de capitão é muito importante. A porta está aberta no balneário, dizemos tudo cara a cara e foi muito claro. Uma decisão foi tomada e não foi contra Icardi, mas a favor do Inter. Foi isso que conversei com na sexta-feira. Não vou revelar os detalhes, mas o interesse da equipa vem primeira."

Mas a empresária dele (e milher) não concorda. "Para o Icardi tirarem-lhe a braçadeira foi como lhe cortarem uma perna. Ele sente a camisola do Inter com orgulho, nunca pensou em dinheiro, todos sabem o quanto ganha e se fosse esse o seu interesse tinha tomado outras decisões. Ser capitão era o seu orgulho, não era fácil depois de Zanetti e ele fez todos os possíveis para honrar esse papel. Eu não esperava isto, estive sempre em contacto com a direção do clube", disse Wanda Nara em lágrimas no domingo à noite num programa de televisão.

Já o CEO da Inter, Beppe Marotta, resolveu entrar em direto no programa onde estava a empresária para explicar a decisão de tirar a braçadeira do argentino:"Temos que diluir a tensão, devemos restaurar a serenidade para Wanda e Mauro. Não era uma medida disciplinar, mas às vezes os chefes de família também devem fazer escolhas contra querer criar seus filhos. Mauro tem 25 anos, ele tem tempo para crescer. Fui eu quem explicou o motivo da nossa escolha e, para a Wanda, gostaria apenas de deixar claro que estamos trabalhando pelo bem da Inter. Foi uma decisão relutante, mas justa. Em breve nos encontraremos, eu fiz um compromisso com ela. Apresentaremos uma proposta de contrato e eles aceitarão ou não."

Pelo meio apareceu a irmã do jogador, Ivana Icardi, a culpar a mulher e agente do irmão de ser a culpada da situação. E os adeptos também parecem culpar a mulher do jogador. Segundo ela na semana passada apedrejaram o carro em que seguia quando ia levar o filho à escola. Mas ele já avisou, que "aconteça o que acontecer, Wanda continuará a ser a minha agente".

Resta saber como irá acabar esta novela.