Emissário do Tottenham em Lisboa por Bruno Fernandes

O destino de Bruno Fernandes foi sucessivamente nas últimos dias apontado ao Manchester United, mas o futuro do capitão do Sporting pode passar por um outro clube inglês. De acordo com a RTP, o Tottenham, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, tem um emissário em Lisboa para tentar fechar a contratação do médio leonino.

O jogador, ao que tudo indica, fará no próximo domingo o seu último jogo com a camisola do Sporting, na Supertaça, diante do Benfica. Aliás, essa parece ser uma condição de que o presidente Frederico Varandas não abdica. O líder leonino, recorde-se, já disse que os leões não libertam o jogador por um valor inferior a 65 milhões de euros.

Recentemente, durante o jogo particular que opôs o Sporting ao Liverpool, nos Estados Unidos, o treinador dos reds, Jurgen Klopp, teceu muitos elogios ao internacional português. "Se ele assinar pelo Manchester United teríamos de o enfrentar. É obviamente muito bom jogado. O Manchester já tem alguns bons jogadores, então isso provavelmente iria torná-los mais fortes. Não seria bom", referiu.

Bruno Fernandes nunca escondeu que o seu sonho passa por jogar na Premier League. "Sempre disse que era um jogador ambicioso e desde muito cedo tenho o sonho de jogar em Inglaterra. É onde se vive o futebol puro, sem grandes polémicas, sem grandes casos. Agora, qualquer outro dos outros campeonatos, Alemanha, Espanha e Itália também são muito bons e ambiciosos. Mas como já referi estou bem no Sporting", disse recentemente.