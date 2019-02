Ele continua perigoso: o grande golo de Cardozo na Libertadores

"Tenham cuidado, ele é perigoso... ele é Óscar Tacuara Cardozo". Durante sete temporadas, este foi um dos cânticos mais ouvido nas bancadas do Estádio da Luz, com os adeptos do Benfica a celebrarem os golos do avançado paraguaio que se coroou como o melhor marcador estrangeiro da história do clube.

Pois bem, aos 35 anos, e cinco anos depois de ter deixado o Benfica, o Tacuara continua perigoso e a fazer-se notar pelos seus golos, como o demonstrou na última noite da Taça Libertadores, a maior competição sul-americana de clubes.

Agora ao serviço do Libertad, clube paraguaio que o resgatou do futebol europeu em 2017 (ainda jogou nos turcos do Trabzonspor e nos gregos do Olympiacos depois de deixar a Luz), Óscar Cardozo marcou um golo desde o seu próprio meio-campo na goleada do Libertad frente ao The Strongest, da Bolívia, por 5-1.

Pelo Benfica, Cardozo marcou 172 golos em 293 jogos, ao longo de sete temporadas. Contratado ao Newell's Old Boys, da Argentina, por 9,156 milhões de euros (por 80% do passe - a compra da restante percentagem elevaria os custos para 11,65 milhões), o paraguaio deixou a sua marca na história do Benfica ao tornar-se o melhor goleador estrangeiro do clube, ultrapassando a marca do sueco Magnusson (atualmente, o brasileiro Jonas é o segundo, com 133).

Cardozo deixou o Benfica em 2014, rumo ao Trabzonspor, com dois títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e dois títulos de melhor marcador da Liga portuguesa (2009/10 e 2011/12).

Desde 2017 no Libertad, leva 39 golos em 75 jogos pelo clube paraguaio e ganhou mesmo a Bota de Ouro para melhor marcador da Liga paraguaia em 2018, com 23 golos repartidos pelos torneios Apertura e Clausura.