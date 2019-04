Eintracht exerceu opção de compra de Jovic. Benfica lucra para já seis milhões

O Eintracht Frankfurt já exerceu a cláusula de opção de compra do passe do avançado Luka Jovic junto do Benfica. A revelação foi feita esta quarta-feira, véspera do jogo entre as duas equipas na Liga Europa, pelo diretor desportivo do clube alemão, Fredi Bobic.

Este negócio vai permitir ao Benfica encaixar já uma verba a rondar os seis milhões de euros, mas a maior fatia para os encarnados ainda está para chegar. O avançado sérvio, um dos melhores marcadores da Bundesliga, está a ser muito cobiçado por vários colossos europeus, e a SAD do Benfica, no âmbito do acordo de empréstimo, garantiu ainda uma percentagem de 20% numa futura venda do goleador.

"Conheço o Jovic desde os 17 anos, quando jogava na Sérvia. Falei com ele quando estava no Benfica e percebemos que precisava de uma mudança. A direção do Benfica foi compreensiva. Acionámos a opção de compra. Não sei se sairá agora ou daqui a um ou dois anos, mas todos vão lucrar. Não gosto de falar sobre comissões, mas é uma situação vantajosa para os dois clubes", referiu o dirigente alemão em declarações à SportTV.