Edinho assina pelo Cova da Piedade

Autor de sete golos em 28 jogos na última época ao serviço do Feirense, na I Liga, o ponta de lança luso-guineense, de 37 anos, conta com uma vasta carreira em clubes do principal escalão português, grego, espanhol e turco.

Em Portugal, o avançado iniciou a carreira de sénior em 2001/02 no histórico rival dos piedenses, o Almada, tendo ainda representado Barreirense, Sporting de Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Setúbal, Marítimo, Académica e Feirense.

Edinho chegou mesmo a internacional português em 2009, tendo disputado seis encontros ao serviço da seleção portuguesa e apontado dois golos.