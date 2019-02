Éder Militão chamado à seleção brasileira

O portista Éder Militão foi esta quinta-feira convocado por Tite para os jogos particulares que a seleção brasileira irá realizar em março, dia 23 no Estádio do Dragão com o Panamá e três dias depois com a República Checa.

O selecionador do Brasil deixou claro que conta com o jogador do FC Porto como defesa-central e não como lateral direito. "Ele tem 25 jogos e está a afirmar-se. Está por isso inserido como central para o Mundial. É essa a posição que prefiro vê-lo jogar", afirmou Tite, classificando Éder Militão como um dos "novos valores que estão a surgir".

Até ao momento, o jogador dos dragões tem apenas uma internacionalização, num jogo com El Salvador, mas em breve poderá acrescentar mais ao seu currículo, apesar de ter a forte concorrência de Marquinhos, Miranda e Thiago Silva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre as novidades de Titte, destaque para as estreias do guarda-redes Weverton (Palmeiras) e Vinícius Júnior (Real Madrid), mas também para o regresso de Daniel Alves.

Eis a lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Manchester City), Weverton (Palmeiras);

Defesas: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Éder Militão (FC Porto), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter Milão), Thiago Silva (PSG);

Médios: Allan (Nápoles), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona);

Avançados: Everton (Grémio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).