É oficial: Salvio confirmado no Boca Juniors

Salvio não viaja para os EUA e está a caminho do Boca

Salvio já veste a camisola do Boca Juniors

Presidente do Boca Juniors oficializa Salvio

O Benfica confirmou esta quinta-feira a transferência de Salvio para o Boca Juniors. O jogador já tinha chegado ontem a Buenos Aires para fazer exames médicos e assinar pelo clube argentino, tendo inclusive tirado uma foto com a camisola xeneize ao lado do presidente Daniel Angelici.

Agora, no seu site oficial, os encarnados recordam as oito épocas que o extremo de 29 anos vestiu de águia ao peito, durante as quais conquistou 14 troféus, entre os quais cinco títulos de campeão nacional.

O Benfica não anunciou os valores envolvidos na transferência, mas deve rondar os sete milhões de euros.