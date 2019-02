É mesmo de Emiliano Sala o corpo encontrado por mergulhadores

"O corpo trazido para o porto de Portland hoje, quinta-feira 7 de fevereiro de 2019, foi formalmente identificado como sendo o do futebolista profissional Emiliano Sala." Foi assim que a polícia de Dorset, no Reino Unido, deu a notícia. "As famílias do Sr Sala e do piloto David Ibbotson foram informadas e continuarão a ser apoiadas por oficiais especialmente preparados para esse efeito."

O cadáver foi recuperado na quarta-feira, nos destroços do avião em que Sala seguia para Cardiff, a caminho do seu novo clube, e que desapareceu dos radares a 21 de janeiro, sobre o Canal da Mancha. Os destroços, localizados na manhã de domingo, estão a 67 metros de profundidade e até ao momento não foi encontrado o corpo do piloto britânico David Ibbotson, de 60 anos.

No site France Football , lê-se: "Toda a gente queria ainda ter esperança. A família, os próximos, os colegas do Nantes [o clube em que Emiliano Sala tinha jogado desde 2015]. Agora, a esperança acabou. Duas semanas depois de ter entrado do avião Piper Malibu com Cardiff como destino. Emiliano Sala morreu mesmo."

A 24 de janeiro, a polícia britânica deu as buscas por encerradas, considerando que já não havia esperança de encontrar sobreviventes. Mas foi criado um sistema de crowdfunding para financiar a continuação das buscas; vários futebolistas contribuiram -- o francês Kylian Mbappé doou 30 mil euros -- e estas continuaram.

O jogador fora anunciado pelo Cardiff City 2019, do País de Gales, como a a contratação mais cara da história do clube, que desembolsou 15 milhões de libras por ele. No início da noite de 21, aquele que os seus amigos tratavam como Emi ou Jaja, viajava para a sua nova casa, depois de ter ido mais uma vez a Nantes tratar dos últimos assuntos e despedir-se dos seus colegas de equipa. O sinal do avião perdeu-se pouco depois.