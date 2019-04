É filho de Gullit, sobrinho-neto de Cruyff e estreou-se como profissional

Maxim Gullit, filho de Ruud Gullit e sobrinho-neto de Johan Cruyff, fez esta segunda-feira a sua estreia como futebolista profissional, aos 17 anos, ao participar na visita da equipa B do AZ Alkmaar ao líder Twente, na 36.ª jornada da II liga holandesa.

Num encontro que terminou com um empate a zero e que ficou marcado pela subida de divisão da equipa de Enschede, Maxim saiu do banco para substituir o lateral esquerdo Joris Kramer e disputar os últimos 19 minutos de jogo.

"A estreia é um momento muito especial", disse o familiar de dois dos mais conceituados futebolistas holandeses de todos os tempos, à Fox Sports. "Não me incomoda o rótulo de 'filho de'. Sou o Maxim e vou trabalhar duro para subir na carreira", afirmou.

A mãe de Maxim, Estelle Cruyff, é sobrinha de Johan, mítico futebolista de Ajax e Barcelona, e mostrou-se orgulhosa nas redes sociais.