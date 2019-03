Dyego Sousa renova contrato com o Sp. Braga

O avançado brasileiro Dyego Sousa renovou o seu contrato com o Sp. Braga por mais uma temporada, ficando agora ligado ao clube minhoto até 2022.

De acordo com o site oficial dos bracarenses, o goleador da equipa, de 29 anos, vê reconhecida a boa época que tem vindo a fazer, na qual é o segundo melhor marcador da I Liga, com 14 golos.

"Encaro esta renovação com um voto de confiança e agradeço ao Sp. Braga, que acreditou em mim numa fase difícil da minha carreira. Cheguei aqui com o intuito de vencer e de mostrar o meu trabalho e felizmente tudo tem corrido bem. Esta renovação é também fruto do meu trabalho, mas agradeço ao presidente este reconhecimento e garanto que me continuarei a entregar em prol da equipa como até aqui", disse o jogador ao site do clube, admitindo que esta renovação "dá mais responsabilidade, mas também mais motivação".

Dyego Sousa chegou ao Sp. Braga em 2017, proveniente do Marítimo, e em duas épocas marcou 31 golos em 59 jogos.