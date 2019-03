Doze jovens assinaram contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a continuidade de doze jogadores, todos eles sub-17, que estão agora ligados ao clube por um contrato profissional. Segundo Frederico Varandas, é um "dia muito importante para todos os sportinguistas".

Diogo Almeida, Alexandre Lami, Rodrigo Rego, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, João Daniel, Gonçalo Batalha, Tiago Ferreira, Daniel Rodrigues, Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Nicolai Skoglund. São estas as "doze grandes promessas" que assinaram com os leões, no culminar "de um trabalho de vários meses", como afirmou Frederico Varandas à Sporting TV.

No entanto, o presidente do clube de Alvalade revelou que "foi preciso resistir ao assédio de vários clubes europeus que tentaram levar alguns destes jovens jogadores". "Eles acabaram por optar bem, optaram por ficar em casa", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Luís Vidigal, antigo jogador do Sporting e atual diretor do futebol de formação do Sporting, disse ver "este passo com muita responsabilidade". "São jovens que no escalão deles são de qualidade altíssima. O Sporting está bem, garante para os próximos anos um conjunto de jogadores de altíssima qualidade e é isto que queremos para o futuro", acrescentou.