Doumbia feliz no Sporting quer seguir pisadas de Yaya Touré e Pogba

Idrissa Doumbia admitiu esta terça-feira que "tinha vários clubes interessados" em contratá-lo, mas escolheu o Sporting por ser "um grande clube" e também "pelo projeto" que lhe foi apresentado.

O médio defensivo, de 20 anos, assinou contrato até 2024 e frisou ao site do Sporting que o seu objetivo "é jogar o máximo de tempo possível e ajudar o clube a atingir as suas metas", garantindo que pretende atingir um nível muito elevado. "Como me descrevo? É difícil... [risos] Eu vejo-me a seguir as pisadas do Yaya Touré ou do Paul Pogba. São jogadores de topo, mas com muito, muito, muito trabalho posso chegar lá, não é impossível. Com todo o clube e todo o grupo é possível", disse.

"Sabia que o Cristiano [Ronaldo] e o Figo tinham vindo daqui. Falei com o [Seydou] Doumbia, que conheço bem e que me deu conselhos. Disse-me que era um clube muito bom para me ajudar a progredir e atingir os meus objetivos. Isso também me fez vir para o Sporting", acrescentou o médio defensivo marfinense.

Doumbia espera "estar à altura das expectativas. "Vou dar tudo pelo Sporting Clube de Portugal e pelos adeptos e agradeço tudo o que têm feito por este clube. Espero que juntos possamos conseguir grandes coisas", concluiu.