Dois regressos e dois sub-23 no treino do Sporting

De acordo com a informação divulgada no site oficial do clube lisboeta, o juvenil Joelson Fernandes e Pedro Marques, que alinha na formação de sub-23, voltaram a treinar com o plantel principal.

O médio Bruno Fernandes, dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa há uma semana, devido a problemas físicos, continua entregue ao departamento clínico e efetuou tratamento e recuperação.

Além de Bruno Fernandes, também estão em trabalho de recuperação o defesa Tiago Ilori e o médio Rodrigo Battaglia.

A equipa de Alvalade, que prepara a deslocação a Chaves, da 27.ª jornada da I Liga, volta a treinar na quarta-feira, às 10.30, em Alcochete, à porta fechada.

Os leões, que ocupam o quarto lugar da I Liga, com 55 pontos, defrontam o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 24, no sábado, a partir das 18.00, em Trás-os-Montes.