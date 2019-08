Dois meses depois da polémica com o VAR ainda não há campeão africano

Esperança de Tunis ou Wydad Casablanca? A final da Champions africana foi jogada a 31 de maio, mas dois meses depois ainda não se sabe quem é o campeão africano de futebol. Esta semana, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de mandar repetir o jogo. E por isso ainda não há campeão.

Toda esta história remonta a 31 de maio, quando as duas equipas se defrontaram na final e os jogadores marroquinos abandonaram o relvado depois de o árbitro lhes anular um golo... numa altura em que o vídeoárbitro não estava a funcionar - o resultado nesta altura era favorável aos tunisinos. Gerou-se ali um impasse, com uma grande confusão entre jogadores, com agarrões e empurrões, mas uma hora e meia depois o Esperança de Tunis foi declarado campeão - na primeira-mão tinha-se registado um empate a um golo; nesta segunda prevaleceu a vitória por 1-0.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas afinal não foi bem assim. Menos de uma semana depois, a Confederação Africana de Futebol decidiu que o jogo iria ser repetido em terreno neutro. Decisão que não agradou a nenhum dos clubes - ambos querem ser designados campeões sem recurso a nenhum jogo -, que por isso recorreram da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Pois bem, esta semana, o TAD pronunciou-se e esclareceu que a CAF não tinha competências para decidir sobre a repetição do jogo. Na análise feita ao recurso dos dois clubes, o TAD refere ainda que as alegações do Wydad Casablanca em ser proclamado campeão foram recusadas, mas que a do Esperança de Tunis seriam analisadas.

O clube tunisiano considerou a decisão do TAS como uma vitória e declarou-se campeão africano na sua página do Facebook. Mas o TAS diz que não é bem assim e que o caso ainda vai ser analisado.