Djokovic vence Bautista Agut e está na final de Wimbledon

Novak Djokovic, número 1 da hierarquia mundial, apurou-se esta sexta-feira para a final do torneio de Wimbledon, ao bater no jogo das meias-finais o espanhol Roberto Bautista Agut, número 22 do ranking, por 3-1, com os parciais de 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2. O tenista sérvio vai defrontar na final de domingo o vencedor do jogo entre Rafael Nadal e Roger Federer, que se realiza ainda esta tarde.

Djokovic vai tentar revalidar o título londrino conquistado no ano passado, quando bateu na final o sul-africano Kevin Anderson, em três sets, por 6-2, 6-2 e 7-6, em pouco menos de duas horas. O tenista sérvio, recorde-se, já venceu por quatro vezes na relva de Wimbledon. Além do ano passado triunfou também nas edições de 2011 (contra Nadal), 2014 (contra Roger Federer) e em 2015 (também contra o tenista suíço). Será a sexta final de Djokovic em Wimbledon.