Diretor do Sporting volta a culpar FC Porto das agressões e idenbtica agressores

Miguel Albuquerque diz ter sido alvo de agressão na tarde de sábado no Dragão Caixa, durante o clássico de hóquei em patins entre o FC Porto e Sporting, que resultou no triunfo dos anfitriões por 3-1. Um dia depois e maia a frio, o diretor-geral das modalidades leoninas detalhou o incidente num longo post no Facebook e apontou o dedo a diretores dos dragões: "José Magalhães, diretor do andebol do FC Porto, e o seu amigo Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD, são os verdadeiros culpados das agressões que se verificaram."

Segundo ele, as ameaças começaram a 6 de março, após o jogo de andebol no Pavilhão João Rocha, ganho pelos leões. E foram concretizadas no Dragão Caixa: "Durante toda a primeira parte adeptos do FC Porto colocados ao lado da zona reservada ao Sporting CP foram agredindo verbalmente todos os presentes" (...) "Rapidamente essas pessoas chegaram junto a mim, tentando agredir-me, e em acto contínuo e cobarde, um adepto do FC Porto, devidamente identificado com a camisola do clube, desferiu um murro no olho da minha esposa, que tentava separar a confusão que de repente se instalou. Deixo uma pergunta: Numa zona reservada ao Sporting CP como é possível não existir um único ARD de proteção a essa zona?"

Post na íntegra

"No seguimento dos lamentáveis episódios ocorridos este sábado, dia 16 de março de 2019, no Dragão Caixa, e porque quis deixar passar o jogo de andebol deste domingo para poder falar sobre este assunto para que não pudesse ser acusado que acicatar os ânimos para o jogo, pretendo deixar bem claro o que se passou. Deixo ainda algumas notas sobre o vergonhoso incidente, apontando o dedo aos verdadeiros culpados do sucedido.

José Magalhães, diretor do andebol do FC Porto, e o seu amigo Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD, são os verdadeiros culpados das agressões que se verificaram este sábado no Dragão Caixa.

Desde o jogo em que recebemos e vencemos o FC Porto no Pavilhão João Rocha, no passado dia 6 de Março, a contar para o Campeonato Nacional de Andebol, que o Sr. Magalhães andava a ameaçar os responsáveis do Andebol do Sporting, garantindo que quando os dirigentes do Sporting CP se deslocassem ao Dragão Caixa iriam, segundo as suas palavras, "ser apertados pelos índios". Estas ameaças atingiram o seu auge na passada quinta-feira, dia do sorteio da fase final do Campeonato Nacional de Andebol, ocasião em que o Sr. Magalhães voltou a dizer ao Responsável do Andebol do Sporting CP, Carlos Galambas, que os dirigentes do Sporting Clube de Portugal iriam ver o jogo junto aos índios do FC Porto e iriam "ser bem apertados".

Mas vamos a factos:

1 - Quando chegámos ao Dragão Caixa fomos encaminhados para a zona reservada ao Sporting CP, numa atitude similar ao que fazemos no Pavilhão João Rocha com os nossos adversários; e aqui quero deixar uma palavra a Fernando Santos, coordenador das modalidades do FC Porto, pela sua postura integra e profissional!

2 - Durante toda a primeira parte adeptos do FC Porto colocados ao lado da zona reservada ao Sporting CP foram agredindo verbalmente todos os presentes. Sensivelmente a um minuto meio do intervalo, e depois de uma confusão em ringue, levantei-me para ver a repetição do lance na TV colocada atrás dos lugares onde me encontrava. De imediato cinco ou seis energúmenos ali colocados estrategicamente levantaram-se ameaçando-me e gritando: "Julgas que estás no andebol? Julgas que estás no andebol?", originando uma confusão que nada a fazia prever!

Pelos vistos o Sr. José Magalhães passou alguma mensagem do jogo de andebol do Campeonato Nacional que se realizou no Pavilhão João Rocha, no qual, e a apesar de a arbitragem ter tentado, o FC Porto não conseguiu vencer, o que o deve ter deixado frustrado, pois esteve anos e anos habituado a ser dono e senhor do andebol em Portugal com a conivência de toda a gente!

3 - Rapidamente essas pessoas chegaram junto a mim, tentando agredir-me, e em acto contínuo e cobarde, um adepto do FC Porto, devidamente identificado com a camisola do clube, desferiu um murro no olho da minha esposa, que tentava separar a confusão que de repente se instalou.

Deixo uma pergunta: Numa zona reservada ao Sporting CP como é possível não existir um único ARD de protecção a essa zona?

4 - Logo de seguida surge o Sr. Adelino Caldeira, qual bom samaritano, pedindo muita desculpa pelo sucedido. Contudo, enquanto se justificava pedia para afastarem o agressor do local de forma a que o mesmo não fosse identificado pela PSP.

O Sr. Adelino Caldeira é um velho conhecido do desporto nacional, ele e as suas práticas pouco ortodoxas, mas é um facto que eu pensava que condutas destas muito utilizadas nos anos 80 já tinham passado de moda. Pelos vistos não. Talvez um dia ainda sejamos testemunhas do regresso do Guarda Abel.

O cinismo e a falsidade são algo que nunca larga as pessoas sem carácter.

Deixo um repto ao Sr. Adelino Caldeira: Identifique o agressor pois pela pressa com que o tirou daquela zona para não ser identificado deve ser um seu conhecido!

5 - 24 horas depois continuo à espera de um pedido de desculpas do FC Porto, pedido PÚBLICO e institucional, pois para pedidos de desculpas cínicos, como os do Sr. Adelino Caldeira, prefiro que estejam calados. Tal tresanda a falso, a cínico e faz com que pensem que andamos aqui distraídos.

6 - Quanto ao Sr. Magalhães disse-lhe que por muito que lhe custe o Sporting CP é BiCampeão Nacional de Andebol, luta pelo Tricampeonato, e vai continuar a lutar por todas as competições em que esteja inserido. Seja no Andebol, no Hóquei em Patins, no Futsal, no Voleibol ou em qualquer outra modalidade. Contem com o Sporting Clube de Portugal, pois somos da raça que nunca se vergará.

7 - No que diz respeito ao Hóquei em Patins confesso que há uma situação que me deixa curioso. Gostava de perceber o porquê de o Presidente da Federação Portuguesa de Patinagem não estar presente naquele que todos apelidavam de "jogo do título". Talvez o seu desabafo no seu ciclo de amigos - "Já sei a confusão que aquilo vai dar, é melhor nem lá ir" - seja uma justificação para a sua ausência.

Quanto à arbitragem do jogo de Hóquei em Patins, irei a partir de amanhã analisar lance a lance. Os meus jogadores sabem bem do que estou a falar e os telefonemas que receberam na última semana! E este é o momento para ponderarmos uma denúncia sobre o carrossel telefónico dos últimos sete dias.

O Campeonato não acabou ontem e as contas fazem-se no fim!

8 - Quem me conhece sabe que defenderei o Sporting Clube de Portugal até às últimas consequências e não é gente cobarde, com práticas ancestrais, que nos vão desviar do nosso caminho.

Lutar por títulos, dignificar o nosso clube, dar orgulho aos nossos adeptos e conquistar títulos!

Quanto aos adeptos do Sporting CP, devemos perder menos tempo a atacar os nossos e perder mais tempo a unir-nos, porque os nossos adversários não estão dentro de nossa casa, estão fora, e é fora que tudo farão para nos destruir!

9 - Sobre os resultados negativos deste fim de semana, dizer apenas que isto não é o Sporting Clube de Portugal. Mas as contas e as análises fazem-se em casa junto aos nossos. Muito a rever, muito a mudar, mas também muito a ganhar ainda!

Por fim garanto ao Sr. José Magalhães que pode ficar descansado quando visitar, na penúltima jornada do Campeonato de Andebol, o Pavilhão João Rocha. Não vai ser agredido, nem ele, nem nenhum familiar seu. E também não vai ver o jogo "para o meio dos índios", porque nós, no Sporting Clube de Portugal, não temos índios, temos os melhores adeptos do mundo. Por isso pode estar tranquilo que apenas terá à sua espera um apoio infernal no apoio à nossa equipa, em busca do TRICAMPEONATO!"