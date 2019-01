Diretor da SIC desmente Bruno de Carvalho no 'Dia Seguinte'

O diretor da SIC, Ricardo Costa, desmentiu esta segunda-feira que Bruno de Carvalho vai representar o Sporting no programa de debate Dia Seguinte, habitualmente transmitido às segundas-feiras à noite na SIC Notícias.

O rumor foi lançado por Luís Paixão Martins, dono da LPM, empresa que gere a comunicação do emblema de Alvalade. "A contratação (a confirmar-se) de Bruno de Carvalho para o Dia Seguinte é uma grande malha da SIC. BdC, uma personalidade mediática de 1ª linha que vai ficar na história do dirigismo desportivo português, tem muitos fiéis seguidores que irão certamente acompanhar o programa", escreveu no Twitter.

No entanto, Ricardo Costa não tardou a ripostar, considerando essa publicação de "delírios matinais". "Não vale a pena perder tempo com nomes que não se colocam sequer como hipótese", acrescentou.

"Dito isto, fico cheio de curiosidade em saber quem será o contratado pela SIC para representar os sportinguistas", respondeu Luís Paixão Martins.